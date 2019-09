RIETI - E’ entrato nel vivo il procedimento penale per appropriazione indebita aggravata a carico della commercialista reatina Federica Tiezzi.



Nei confronti della Tiezzi, moglie dell’ex assessore provinciale Michele Beccarini, l’accusa – secondo la tesi sostenuta dalla Procura della Repubblica di Rieti – è quella di essersi appropriata di una somma di circa 80 mila euro, denaro che le era stato consegnato nel tempo dagli avvocati di un noto studio legale di Rieti per il saldo di scadenze e pagamenti di natura fiscale.



