Francavilla, morto il commercialista Francesco Remigio: era consulente dei Tribunali

Si svolgeranno oggi alle 15, a Sant’Alfonso, a Francavilla i funerali di Francesco Remigio, commercialista tra i più in vista della città. Aveva 76 anni. Dal 1982 portava avanti lo studio professionale specializzato in contratti, diritto societario e diritto tributario, arricchito negli ultimi anni dall’ingresso dei figli Ivo e Alessia, commercialista e avvocato.

Il sindaco Luisa Russo lo ricorda in un post come «un uomo per bene, un professionista stimato, un padre e un nonno affettuoso, forte e sorridente fino alla fine. Stima e affetto mi legano a Francesco Remigio e alla sua famiglia, alla quale porgo a nome mio e della città le condoglianze più sentite». Il dottor Remigio era esperto in contenzioso tributario e consulenza aziendale. Aveva svolto incarichi di consulenza per i tribunali, come delegato alle vendite immobiliari e alle attività di custodia dei beni oggetto di esecuzione e curatore Fallimentare. Era anche membro della Camera arbitrale di Chieti.