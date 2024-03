Avezzano, morta la prof e commercialista Angela Tomassetti: aveva 56 anni

Lutto nel mondo scolastico: Angela Tomassetti, 56 anni, docente di diritto ed economia all’istituto Galileo Galilei, è morta dopo una lunga malattia. Originaria di Cerchio, ma da tempo trapiantata ad Avezzano, non solo ha lasciato un vuoto nell’ambito dell’istruzione, ma anche nel tessuto sociale marsicano. Era una donna molto brillante e intelligente, capace di instaurare un dialogo molto franco e diretto con alunni e colleghi, dotata di una notevole versatilità che le ha permesso di svolgere al meglio anche il ruolo significativo come commercialista, fornendo consulenza a diversi enti della Marsica, tra cui il Patto Territoriale.

La notizia della sua scomparsa ha destato profondo cordoglio ad Avezzano e a Cerchio, suo paese natale, dove la professoressa Angela era assai conosciuta e apprezzata. Alunni, colleghi e personale amministrativo della scuola non dimenticheranno il suo modo simpatico e piacevole di rapportarsi con gli altri.

La docente lascia il marito Lucio Santellocco, i figli Manuel e Ivan, il fratello Guido, i numerosi amici.

I funerali della professoressa Tomassetti verranno celebrati oggi pomeriggio, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Cerchio. Il dirigente scolastico Andrea D’Aprile, insieme al personale docente e Ata, ha espresso profonde condoglianze alla famiglia Tomassetti, evidenziando il ricordo di Angela come una figura amata e stimata tra i banchi di scuola. Il dolore per la perdita di Angela è palpabile non solo nella scuola, ma anche nella sua comunità d’origine. «Angela era una mamma e una donna veramente speciale, una morte troppo precoce che lascia la nostra comunità di Cerchio, dove era amata e stimata, affranta dal dolore. Ai familiari le condoglianze dell’amministrazione» sono le parole del primo cittadino Gianfranco Tedeschi.