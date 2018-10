IL TABELLINO

Cannara

Parziali

ALTRI RISULTATI, III GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI . Seconda sconfitta per la Npc Fara in Sabina lontano da casa, che non riesce a sfatare il tabù trasferta, lasciando i due punti alla Sericap Cannara, vittoriosa per 69-61.Una partita dai due volti, infatti la squadra di coach De Luca interpreta nel migliore dei modi il match, grazie ad una buona partenza, i coresini conducono per i primi due quarti, chiudendo il primo tempo 40-43, riuscendo a rimanere in partita fino al terzo quarto, complice la buona prestazione di capitan Pretto, con 18 punti, è il migliore dei suoi. Nell'ultimo quarto la Npc Fara in Sabina non riesce ad arginare la rimonta dei perugini, che conducono fino al termine del match, mentre la squadra di De Luca, ormai stanca, e con in campo i più giovani, pagando così l'inesperienza nella categoria.Comunque la trasferta umbra, ha lasciato segnali positivi, su tutte le conferme di Gabriele Salomone e Ivan Godoy, ai quali si aggiunge la buona prestazione di Fuligni, convinto delle potenzialità della propria squadra, è il presidente Luigi Foroni, che analizza così questo inizio di stagione: «La squadra sta viaggiando secondo i programmi del progetto, ci rendiamo conto che la strada è ancora molto lunga, ma tutti uniti, coach, squadra e società, siamo consapevoli, che potremmo divertirci e fare bene».Ora testa alla prossima sfida casalinga, infatti domenica a Passo Corese, arriva la Pallacanestro Perugia, ancora a 0 punti.: Capezzali 18, Lattuga 2, Treddenti 1, Meniconi 5, Vignola 3, Alcidi 6, Tulli, Santangelo 3, Battistelli 19, Proietti 9, Casciola 3, Palermo. All. GiorgoloFara in Sabina: Meschini 8, De Pascalis, Fuligni 9, Cernic 3, Granata, Celani 2, Mohamed 5, Godoy 9, Rotaro, Pretto 18, Salamone F. 4, Salamone G. 10. All. De Luca: 12-19, 28-24, 16-8, 13-9.Interamna Basket Terni Favl Basket Viterbo 75 - 55Basket Spello Sioux Virtus Basket Terni 66 - 60 dtsBasket Assisi Pallacanestro Giromondo Spoleto 68 - 62Deruta Basket Uisp Palazzetto Perugia 43 - 70Basket Passignano Polisportiva Ellera 52 - 82Atomika Basket Spoleto Basket Gubbio 78 - 57Polisportiva Ellera 6Basket Spello Sioux 6Atomika Basket Spoleto 6Basket Assisi 6Basket Gubbio 4Interamna Basket Terni 4Npc Fara in Sabina 2Uisp Palazzetto Perugia 2Virtus Basket Terni 2Sericap Cannara 2Favl Basket Viterbo 2Pallacanestro Giromondo Spoleto 0Deruta Basket 0Pallacanestro Perugia 0Basket Passignano 0