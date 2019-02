IL TABELLINO

Pallacanestro Perugia

Npc Fara Sabina

Parziali

ALTRI RISULTATI, IV DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Cala il poker la Npc Fara in Sabina, che batte al supplementare la Pallacanestro Perugia, 76-79 il punteggio finale. Vittoria che lancia l'Elfa al quinto posto in classifica, a quota 20, insieme al Basket Gubbio e l'Atomika Spoleto. Gara bellissima e piena di colpi di scena, portata a casa dalla formazione sabina soltanto nel finale. Primo tempo di grande equilibrio, con le due squadre sempre vicine nel punteggio, al riposo si va sul 33-34.Al rientro gli umbri sembrano avere una marcia in più, tanto da realizzare un break decisivo, che permette ai padroni di casa di chiudere la terza frazione avanti di dieci lunghezze. Nell'ultimo quarto c'è la reazione degli uomini di Colantoni, che ribaltano la gara e mandano il match al supplementare. All'overtime l'Elfa mette in cassaforte al due punti preziosi per la classifica, termina 76-79. Decisive le prove di capitan Pretto e dei fratelli Salamone, ben 64 punti in tre.Stasera si torna in campo per il turno infrasettimanale, al PalaSport di Passo Corese arriva il Basket Passignano.: Tondini 4, Ercoli, Lettieri 10, Tassini 4, Mattaioli 4, Buttiglia 4, Pellicani 12, Tonzani 10, Sabini 4, Sartori 4, Ragni 2, Iachettini 18. All. Meucci: Meschini 1, Fuligni, Cernic 7, Granata ne, Celani 1, Pretto 23, Rotaru, Godoy, Salamone F. 19, Salamone G. 22, Duranovic 6. All. Colantoni: 13-15, 20-19, 23-12, 16-26, 4-7.Favl Basket Viterbo - Basket Gubbio 63 - 81Interamna Basket Terni - Basket Spello Sioux 51 - 62Atomika Basket Spoleto - Pallacanestro Ellera 70 - 54Deruta Basket - Pallacanestro Giromondo Spoleto 50 - 72Basket Assisi - Virtus Basket Terni 84 - 86 dtsSericap Cannara - Uisp Palazzetto Perugia 51 - 57Basket Spello Sioux 32Pallacanestro Ellera 30Virtus Basket Terni 24Uisp Palazzetto Perugia 22Basket Gubbio 20Npc Fara in Sabina 20Atomika Basket Spoleto 20Interamna Basket Terni 18Favl Basket Viterbo 18Basket Assisi 16Pallacanestro Perugia 14Pallacanestro Giromondo Spoleto 12Basket Passignano 8Sericap Cannara 8Deruta Basket 4