ALTRI RISULTATI, VI GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sconfitta casalinga per la Npc Fara in Sabina, che nella sfida valida per la VI giornata del campionato di serie D Umbro, cede all'Atomika Basket Spoleto, che nell'impianto di Passo Corese, passa 53 - 67, staccando proprio l'Elfa in classifica.Un match dai due volti nei primi venti minuti, partono bene i padroni di casa che chiudono in vantaggio il primo quarto, mentre nella seconda frazione, gli ospiti, guidati in panchina dall'ex Npc, Roberto Peron, realizzano l'allungo decisivo, con l'Elfa che concede inspiegabilmente troppo, e l'Atomika va al riposo con 8 lunghezze di vantaggio, 41 - 49.Al rientro la Npc Fara in Sabina prova a tornare in vantaggio, ma gli ospiti mantengono sempre il pallino di gioco, grazie anche ai canestri del reatino D'Aquilio, ex La Foresta, il migliore tra le file di Spoleto, con 19 punti. Ultimo quarto giocato sempre ad alta intensità, con i sabini che tentano l'allaggancio, ma pagano l'uscita dal campo di due dei suoi uomini migliori, Cernic e Pretto, Spoleto resiste e controlla con sicurezza, finale 53 - 67.Un passo falso, che in casa Elfa non fa spegnere gli entusiasmi, infatti tutto procede secondo i programmi, e la squadra sta prendendo confidenza con il campionato, dando segnali di crescita a coach De Luca, che contro l'Atomika ha ottenuto, risposte importanti dal suo capitano, Pretto, autore di 19 punti. Intanto la società cerca rinforzi, come il dichiara patron Foroni: «Stiamo sondando il mercato, per dare solidità ad un gruppo, che comunque è futuribile ma proprio per questo molto giovane. Speriamo di tesserare qualcuno prima della sfida di Viterbo».I coresini rimangono in ottava posizione, e nella prossimo weekend affronteranno l'altra laziale del girone, la Favl Viterbo, a due punti in classifica.Pallacanestro Giromondo Spoleto - Pallacanestro Perugia 74 - 61Virtus Basket Terni - Sericap Cannara 93 - 33Basket Spello Sioux - Deruta Basket 81 - 42Basket Assisi - Interamna Basket Terni 45 - 62Uisp Palazzetto Perugia - Basket Passignano 70 - 57Polisportiva Ellera 10Basket Spello Sioux 10Virtus Basket Terni 8Interamna Basket Terni 8Basket Gubbio 8Atomika Basket Spoleto 8Uisp Palazzetto Perugia 6Npc Fara in Sabina 6Basket Assisi 6Sericap Cannara 6Pallacanestro Giromondo Spoleto 4Favl Basket Viterbo 2Pallacanestro Perugia 0Basket Passignano 0Deruta Basket 0