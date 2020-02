BABADOOK FORESTA

RIETI - Giornata da dimenticare per le tre reatine in serie D umbra, che masticano amaro dopo le sconfitte rimediate nel weekend. Babadook in piena emergenza va ko sul campo di Cannara, cade anche Fara in Sabina lontano dalle mura amiche, polemiche a Contigliano sull'arbitraggio.Niente da fare per i gialloneri, che in casa della seconda in classifica cedono 71-54. A Cannara passano i padroni di casa, con i reatini fortemente rimaneggiati e con solo 7 uomini a referto, Babadook esce dalla partita troppo presto e nulla può contro la forza degli avversari. La classifica per il team di Boldini resta comunque positiva, i gialloneri restano infatti in corsa per l'ottavo posto, mentre sull'ultima uscita il tecnico commenta così la prova dei suoi: «Partita condizionata dalle troppe assenze, siamo andati con sei giocatori con lo stesso ruolo e solo lungo Kader, utilizzato con il contagocce per i postumi di una distorsione alla caviglia. Resta il rammarico perché al completo avremmo potuto anche portare via la vittoria ed invece non siamo stati in grado di opporre alcun ostacolo e la partita è stata indirizzata sin dal primo quarto».: Castrucci 5, Sornoza 9, Salari M. 7, Pitoni 2, Salari L. 10, Di Battista 9, Kader 12. All. BoldiniBattuta d'arresto per Contigliano, che ferma la sua corsa al PalaMartelli, dove a trionfare è Orvieto, 73-80 il finale. Polemiche sull'arbitraggio, protagonista in negativo dell'incontro. Primo tempo bello ed equilibrato, con le due compagini che si affrontano a viso aperto dando spettacolo in campo, ma al rientro il match cambia volto: il metro arbitrale punisce Contigliano, tra tecnici e diversi falli sanzionati, Orvieto ne approfitta e resta avanti. Nonostante la sfiducia, arriva la reazione dei padroni di casa: Petroni e compagni ricuciono lo strappo, chiudendo avanti di una lunghezza alla penultima sirena. Nell'ultimo quarto l'uscita dal campo di Pontillo, De Angelis e Cappellanti, complica i piani agli uomini di Franceschini, con Orvieto che scappa sino alla sirena finale, del definitivo +7.: Petroni 24, Turani 14, Cappellanti 14, Festuccia 3, De Angelis E. 12, Pontillo 2, Martellucci S. 4, Martellucci A., Fantini, De Angelis M. ne. All. FranceschiniPassivo pesante per la Npc Fara in Sabina, che a Gubbio rimedia un netto 71-47. La formazione eugubina crea il vuoto nel primo tempo, con una brutta partenza degli uomini di Colantoni che facilita i piani della squadra di casa. Un passo falso quello della compagine sabina, che resta comunque in una posizione di classifica tranquilla. Mentre sulla sconfitta di Gubbio, coach Colantoni afferma: «Non c'è stata partita, siamo rimasti con la testa a Passo Corese. Abbiamo giocato alla pari nel secondo tempo, chiudendo con un passivo di 24 punti. C'è da dire che anche gli arbitri hanno messo del loro, il primo fallo a favore ci è stato fischiato dopo 8 minuti e siamo andati in lunetta a 2 minuti dalla fine del secondo quarto. Questa però non può essere una giustificazione alla pessima prova che abbiamo fatto. Dobbiamo migliorare sicuramente l'atteggiamento in campo se vogliamo toglierci delle soddisfazioni».: Cernic 4, Lupi, Granata 12, Mando, Salamone F. 12, Salamone G. 14, Rotaru, Proietti 5. All. ColantoniAtomika Basket Spoleto - Virtus Basket Terni da disputareBasket Assisi - Uisp Palazzetto Perugia 78 - 63Basket Passignano - Favl Basket Viterbo 71 - 78Città di Castello Basket - Pallacanestro Giromondo Spoleto 63 - 69Pallacanestro Ellera - Nestor Basket Marsciano 93 - 77Assisi 40Cannara 38Atomika * 36Ellera e Gubbio 34Contigliano 32Terni * 30Babadook Foresta 18Orvieto 16Perugia, Fara in Sabina e Viterbo 14Marsciano 12Giromondo e Città di Castello 8Passignano 4* partita in meno