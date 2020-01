Npc Willie

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Inizia con una sconfitta il girone di ritorno della Npc Willie, al PalaSojourner passa la Vis Nova, 51-71 il punteggio. Rieti è ben messa in campo e parte subito forte: Nacchia e Granato costruiscono il primo vantaggio, con i padroni di casa che chiudono avanti la prima frazione. Nel secondo quarto c'è la reazione degli ospiti, la Npc Willie fatica a trovare le vie del canestro e la Vis Nova prova già a scappare, andando al riposo sul +13. Al rientro Rieti cresce e accorcia le distanze, portando il match sul 40-46. Inizia l'ultimo quarto e la Vis Nova ribalta di nuovo la gara: i romani chiudono la pratica, troppo alto il divario tra le due formazione e la Vis vola fino al + 20 finale.Nonostante la sconfitta, anche stavolta la compagine di coach Angelucci può ritenersi soddisfatta: evidenti i segnali di crescita da parte di tutti, con una Npc Willie che nonostante la differenza di classifica con la Vis, ha tenuto botta per tre quarti, uscendo così a testa alta. Sabato sera c'è un'altra sfida chiave: il team di Angelucci è atteso dal confronto con Aprilia, sempre al PalaSojourner.Sulla sconfitta interna e sul prossimo impegno, capitan Buccioni afferma: «Contro la Vis è stata una partita combattuta, siamo rimasti in partita per tre quarti, poi nell'ultimo periodo la fatica e la loro maggiore esperienza si è fatta sentire - mentre sulla gara di Aprilia - Sarà uno scontro diretto per la salvezza, bisognerà entrare in campo con la consapevolezza che possiamo vincere, anche perché giochiamo tra le mura amiche».: Nacchia 20, Luzzi, Colasanti, Granato 8, Santarelli 3, Emiliani 2, Buccioni 2, D'Ambrosio, Annibaldi, Fornara 13, Vujanac 1. All. AngelucciFonte Roma 22Vis Nova 20Stelle Marine e Anagni 18Ferentino e Vigna Pia 14La Salle 12Don Bosco 8Aprilia 6Roma Eur e Rieti 4Colleferro 2