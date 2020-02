CLASSIFICA

RIETI - Ormai agli sgoccioli la stagione regolare: due giornate e poi le sei gare della fase a orologio. Il ventiquattresimo turno regala tantissime sorprese: ha del clamoroso il tonfo interno di Trapani contro Bergamo, mentre per la corsa ai playoff vittorie chiave per Rieti, Napoli e Treviglio, resta in vetta Torino. In coda Capo d'Orlando batte Roma nella sfida salvezza.A Scafati, la Givova cede il passo alla capolista Torino, che espugna il PalaMangano 67-79. I padroni di casa, con Frazier fuori rosa, incassano la terza sconfitta consecutiva e nulla possono di fronte a Pinkins e compagni. Ora all'inseguimento della Reale al secondo posto, c'è solo la Novipiù Casale, che vince soffrendo contro Latina, 82-76.Secondo posto in solitaria per Casale, visto che Agrigento ha fermato la sua corsa al PalaSojourner di Rieti, dove i padroni di casa passano 84-76. La Zeus Npc ipoteca così un successo fondamentale per la corsa ai playoff, con la compagine di Rossi che in piena emergenza si ricompatta e respinge la M Rinnovabili.Tutto facile per Napoli, che grazie ad un grande primo tempo non dà scampo a Biella, 74-60 il punteggio finale. La squadra di coach Sacripanti fa il vuoto nei primi due quarti, grazie anche all'ottima prova di Monaldi (28), confermando così l'ottimo stato di forma.Incredibile al PalaIlio, Trapani dopo quattro successi consecutivi cade contro il fanalino di coda Bergamo, 72 a 78. A prendersi la scena è Jeffrey Carroll: Trapani infatti deve inchinarsi ai 26 punti e 13 rimbalzi dell'americano, che riapre ancora una volta la lotta salvezza. Vero e proprio colpaccio della Bcc, che passa sul campo di Tortona di uno, 67-68 il punteggio finale. A decidere il match ci pensa Lorenzo Caroti, sono i suoi infatti i liberi nell'ultimo minuto che consegnano la gara ai lombardi.Successo in volata anche per l'Orlandina, che supera Roma 75-74, raggiungendo così proprio l'Ebk in classifica. Di Lucarelli lo spunto decisivo nel finale, che permette ai siciliani di vincere e sperare ancora nella salvezza diretta.Torino 34Casale 32Agrigento 30Biella, Trapani e Treviglio 28Rieti e Napoli 26Tortona 24Scafati 22Latina 20Roma e Capo D'Orlando 14Bergamo 10