Rieti, la fotografia di strada nell'incontro con Sergio Perez

RIETI - Un nuovo incontro fotografico dedicato ad un fotografo emergente. È l’appuntamento proposto dall’associazione fotografica reatina “Utopia” sabato 20 aprile, alle 18.30, nella sede di via del Duomo 2 a Rieti (ingresso libero), dove stavolta il protagonista sarà Sergio Perez, fotografo di strada che ha già avuto modo di farsi apprezzare tra pubblicazioni, mostre e concorsi grazie alle sue visioni fotografiche che vivono in mezzo alla gente, immergendosi nella vita di tutti i giorni.

La serata sarà l'occasione per tornare a parlare di fotografia di strada dopo il precedente incontro tenuto, sempre da Utopia, con Stefano Mirabella – fra i più apprezzati interpreti della street photograpy - scoprendo affinità e differenze nelle rispettive modalità di approccio al racconto per immagini. Nel corso dell’incontro ci sarà anche la possibilità di conoscere il recente lavoro di Perez, "A fera 'ô luni", in cui la fotografia di strada si unisce al reportage per raccontare il mercato tradizionale di Catania. Da questo progetto è nato il libro edito da Crowdbooks.

Il protagonista. Catanese, laureato in biologia, Sergio Perez da sempre coltiva la passione per la lettura, i viaggi, il cinema e soprattutto per la fotografia.

La sua ricerca fotografica è prevalentemente indirizzata verso una narrazione che pone al centro i contesti urbani e le persone che li animano, cogliendo attimi e microstorie invisibili nello scorrere indistinto della quotidianità. La sua visione - solare e ironica, a tratti cinica - è basata sul porre in luce le tracce dello straordinario all’interno dell’ordinario della quotidianità.

I suoi lavori sono stati esposti in diverse mostre personali e collettive, oltre ad essere pubblicati in riviste e volumi nazionali e internazionali. Le sue fotografie hanno ricevuto menzioni e riconoscimenti negli ambiti concorsuali internazionali quali Ipa (International Photography Awards) nel 2019 e 2020 e PX3 (Prix de la Photographie) nel 2019 e 2020. In ambito nazionale è stato, inoltre, finalista alla prima edizione del Pspi (Pisa Street Photography International – Festival) nel 2022 e all’Ispf (l’Italian Street Photography Festival) nel 2023. "A fera 'ô luni" è il suo primo libro fotografico.