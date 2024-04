Fotografia, secondo posto per Felice Miccadei al premio Alberoandronico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dopo il primo posto ottenuto nel 2022, il reatino Felice Miccadei, che vive a Contigliano, nella successiva edizione - la diciassettesima - del prestigioso Premio Nazionale Alberoandronico ha riscontrato un ottimo secondo piazzamento nella sezione fotografia. La premiazione del concorso multidisciplinare si è svolta a Roma presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio.La foto di Miccadei ha come titolo "Danzando nel vento" e ritrae una figura femminile con vesti colorate mosse dal vento, sullo sfondo di un paesaggio desertico. La giuria - composta da giornalisti, poeti, scrittori, fotografi, registi e personalità della cultura di fama nazionale - ha voluto riconoscere in questo scatto il senso di libertà nell'esistenza. Un'immagine particolare in cui la modella si presta in modo perfetto a riempire di colore un orizzonte di luce, il tutto con tempi di esposizione ed equilibrio compositivo perfetti.Organizzato dall'associazione culturale Alberoandronico di Roma e presieduto da Giuseppe Acquafredda, il Premio Nazionale Alberoandronico - di cui sono aperte fino al 30 giugno le iscrizioni per l'edizione 2024 - ha il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, della Città Metropolitana di Roma Capitale e del Consiglio Regionale del Lazio. Vi partecipano ogni volta centinaia di opere realizzate da artisti e autori provenienti da tutto il mondo.