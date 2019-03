© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Dopo il grande successo ottenuto nei due concerti di musica da camera al foyer del Teatro Flavio Vespasiano di Rieti, continuano le soddisfazioni per l’associazione musicale Diapason. Dopo la recente partecipazione del 24 febbraio della violinista Gloria Santarelli al Bustan International Festival 2019 di Beirut come componente della World Youth Chamber Orchestra, la Youth Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma apre le porte a Gabriele Pirrotta (flauto traverso) e Mattia Rossi (contrabbasso).Per Santarelli è un traguardo estremamente prestigioso poiché la World Youth Chamber Orchestra, fondata nel 2001 dal Maestro Damiano Giuranna, ha da sempre l’obiettivo di coinvolgere i più talentuosi musicisti provenienti da diverse nazioni. Attualmente, riunisce oltre settanta allievi dai migliori Conservatori e Accademie del mondo ed è stata nominata Ambasciatrice di buona volontà dell’Unicef.Nel caso di Pirrotta e Rossi, entrambi hanno superato la selezione per far parte della Youth Orchestra del Teatro di Roma come idonei effettivi in organico. I due ragazzi avranno quindi la possibilità di usufruire di una borsa di studio annuale e di partecipare a tutti le esibizioni nelle quali l’Orchestra sarà coinvolta. Nata nel febbraio 2016, l'Orchestra vanta un organico di molti giovani musicisti di tutta Italia.«Siamo tutti e tre al settimo cielo – confessa Gabriele Pirrotta – Questi risultati sono lo stimolo in più per continuare a dare il massimo in tutto ciò che facciamo. Colgo l’occasione per ricordare che il 28 marzo, alle 21, l’associazione Diapason tornerà al foyer del Flavio per il terzo ed ultimo concerto di musica da camera. Vi aspettiamo numerosi».