RIETI – Dopo il successo di ieri sera nel debutto ufficiale, nel pomeriggio di domenica 3 febbraio, alle 17, nuovamente al foyer del Teatro Flavio Vespasiano, nell’ambito della Stagione Concertistica 2019 promossa dal Comune di Rieti, l’associazione musicale Diapason è lieta di invitare tutti gli appassionati di musica classica al suo secondo concerto di musica solistica e da camera.Nel corso dell’evento, si esibiranno Gabriele Pirrotta al flauto traverso, Francesco De Cicco al saxofono, David Mancini e Francesco Gentile al pianoforte, i quali eseguiranno sinfonie di Ravel, Beethoven, Schubert e Peterson.Il costo dei biglietti è 10 euro per l’intero, 5 per il ridotto. Per acquistarli, domenica è possibile recarsi al botteghino del teatro dalle 10 alle 13 e dalle 16 ad inizio spettacolo.Sempre al foyer del Flavio, è previsto un terzo ed ultimo appuntamento con i musicisti della Diapason per domenica 28 marzo (ingresso a pagamento).