© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dopo il successo dei mesi scorsi nei tre concerti al Teatro Flavio Vespasiano, l'Associazione Musicale Diapason fa tappa stasera, dalle 21, al Labro Festival. L' appuntamento è al teatrino Colle di Costa, dove i giovani musicisti metteranno in scena "Il carnevale degli animali" di Camille Saint-Saëns e suoneranno alcuni pezzi del compositore russo Pëtr Il'ič Čajkovskij.Irriverente e con toni umoristici e canzonatori, "Il carnevale degli animali" è composto da 14 piccoli brani. L'opera esalta il talento di Saint-Saëns, pianista e organista noto per la sua genialità. Interessante è pure la musica tardo-romantica diČajkovskij, autore di celebri sinfonie del repertorio classico.«Siamo pronti e non vediamo l'ora di cominciare - afferma il M° Gabriele Pirrotta, direttore della Diapason - Un sentito ringraziamento al patron del Labro Festival, Piero Fasciolo, e a tutto lo staff dell'edizione 2019 per averci coinvolto in una manifestazione davvero di alto livello. Ci vediamo stasera. Vi aspettiamo numerosi»