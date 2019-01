© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Nell’ambito della Stagione Concertistica 2019 promossa dal Comune di Rieti, giovedì 31 gennaio, alle 21, al foyer del Teatro Flavio Vespasiano, va in scena, con ingresso gratuito, un concerto di musica classica offerto dalla neonata associazione musicale “Diapason”.Protagonisti dell'evento saranno Chiara Orsini al pianoforte e il Duo Synfonè, composto da Gabriele Pirrotta (flauto traverso) e Giovanni Rossi (chitarra). I talentuosi giovani offriranno al pubblico sinfonie di Bach, Chopin, Rebay, Piazzolla e Machado.«Dopodomani sarà il debutto di questo progetto – afferma Pirrotta – e noi non vediamo l’ora di cominciare. Lo scopo di Diapason è la divulgazione e la promozione della musica classica ed è proprio in quest’ottica che vogliamo donare alla cittadinanza quest’esibizione».Previsti altri due appuntamenti, sempre al foyer del Flavio, per le serate del 3 febbraio e del 28 marzo. In entrambe le occasioni, si potranno apprezzare anche altri musicisti membri dell’associazione.