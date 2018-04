di Mattia Esposito

RIETI - Nel girone C del campionato di Seconda categoria questo potrebbe essere il weekend della svolta, con il big match tra Amatrice e 4 Strade Sacro Cuore, una partita forse decisiva per la corsa al primo posto. Solo una gara si giocherà oggi, quella tra Quintilianum e Monte San Giovanni, mentre domattina saranno in campo Cittareale e Pro Calcio Cittaducale. Riflettori quindi puntati sul big match di domenica tra Amatrice e 4 Strade, con Amatrice che, in caso di successo, segnerebbe l’allungo forse decisivo in campionato. Resta comunque in agguato il Canneto, attualmente terzo, che sarà impegnato contro il Piazza Tevere in trasferta. Interessante anche Poggio San Lorenzo – Equicola, mentre Rufinese e Santa Susanna cercano punti pesanti in ottica salvezza rispettivamente contro Brictense e Cagis Castelnuovo. Riposa l’Atletico Sabina. Nel girone B si prospetta un finale di campionato tranquillo per lo Stimigliano, già praticamente salvo. La squadra di Favetta va in cerca del colpaccio sul campo della capolista Manziana.



PROGRAMMA GARE, GIRONE C, XXV GIORNATA

Quintilianum – Monte San Giovanni (oggi, ore 15. Arbitro Tatananni di Roma1)

Cittareale – Pro Calcio Cittaducale (domani, ore 11. Arbitro Patrignani di Roma1)

Amatrice – 4 Strade Sacro Cuore (domani, ore 16.30. Arbitro Filogna di Roma1)

Piazza Tevere – Atletico Canneto (domani, ore 16.30. Arbitro Scelfo di Rieti)

Poggio San Lorenzo – Equicola (domani, ore 16.30. Arbitro Pagnotta di Roma1)

Rufinese – Brictense (domani, ore 16.30. Arbitro Amato di Tivoli)

Santa Susanna – Cagis Castelnuovo (domani, ore 16.30. Arbitro Matteucci di Rieti)

Riposa: Atletico Sabina



CLASSIFICA

Amatrice 58

4 Strade Sacro Cuore 50

Atletico Canneto 49

Brictense 43

Cagis Castelnuovo 33

Poggio San Lorenzo 32

Equicola 30

Piazza Tevere 29

Pro Calcio Cittaducale 28

Quintilianum 25

Monte San Giovanni 24

Rufinese 19

Atletico Sabina 17

Cittareale 16

Santa Susanna 15



GIRONE B, XXIII GIORNATA



Manziana – Stimigliano (domani, ore 11. Arbitro Sanna di Ostia Lido)



CLASSIFICA

Manziana 51

Castel Sant’Elia 49

Civita Castellana 43

Cesano 37

Soratte 36

Barbarano Romano e Sacrofano 30

Oriolo e Calcio Sutri 27

Stimigliano 25

Vejanese e Città Di Manziana 19

Tre Croci 14

Vis Bracciano 10

Sabato 21 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:05



© RIPRODUZIONE RISERVATA