Giovedì 11 Gennaio 2024, 00:10

RIETI - Niente lezioni alla Cirese. La scuola elementare di Madonna del Cuore ieri è restata chiusa a causa di un guasto all’impianto elettrico, che ha coinvolto anche il sistema di riscaldamento. Un giorno di festa imprevisto per i bambini, diventato un giorno di problemi per i genitori che si sono ritrovati a dover organizzare la mattinata dei loro figli. Non sono mancate le polemiche perché, come si è scoperto nel corso della giornata, il guasto era noto già dal giorno precedente e, soprattutto, non sarebbe la prima volta che nella scuola si registrano problemi di questo tipo. Una squadra di tecnici del Comune è intervenuta da ieri mattina, ripristinando il sistema elettrico e oggi tutto dovrebbe tornare alla normalità.

Mattinata caos. Quella di ieri è stata una mattinata di caos davanti all’istituto di viale Fassini, con tanta rabbia che è rimbalzata sulle varie chat dei genitori. «Sono andata a portare mio figlio a scuola come tutte le mattine e, senza nessun preavviso, mi sono trovata di fronte a una scuola chiusa», racconta una mamma che prosegue: «Non sapevo cosa fare o a chi lasciare il bambino, così ho dovuto prendere un giorno di permesso al lavoro. Altri non avevano la stessa possibilità o, comunque, non potevano organizzarsi in tempi brevi. Quello che ci ha fatto più arrabbiare è aver saputo che il problema era noto dal pomeriggio precedente. Perché nessuno ha pensato ad avvertire i rappresentanti di classe? Con più tempo ci saremmo sicuramente organizzati».

L'arrivo dello scuolabus. Mentre i genitori discutevano davanti alla scuola, sono arrivati anche gli alunni che normalmente vanno a scuola con lo scuolabus, facendo aumentare la confusione. «Alcune maestre si sono rese disponibili a ricevere comunque i bambini – continua una mamma – ma restava il problema del riscaldamento». Le aule erano fredde e, per di più, non c’era la luce disponibile. Eppure i problemi all’impianto della Cirese erano già noti. Stando al racconto di diversi genitori, a novembre i termosifoni erano restati spenti per diversi giorni. Le alte temperature fuori stagione avevano nascosto il problema ma, evidentemente, nessuno aveva pensato a un controllo approfondito di tutto il sistema. Oggi si dovrebbe tornare in aula, con la speranza di non rivivere un’altra mattinata di caos.