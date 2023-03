Cirese e Sisti dominano il Trofeo Don Bosco. In gara oltre 1800 studenti: i nomi dei medagliati

RIETI - Dominano la Basilio Sisti tra le medie e la Cirese tra le elementari, ma il successo è degli studenti di tutte le scuole elementari e medie della provincia e dei loro insegnanti. La XXIII edizione del Trofeo Don Bosco che si è tenuta venerdì 24 marzo va in archivio come la grande festa del Guidobaldi, ennesima prova organizzativa della Studentesca Milardi in sinergia con l'Ufficio di Educazione fisica, Comune e Fidal Rieti. Alla fine sono stati oltre 1800 gli "atleti in erba" che si sono sfidati nelle prove di corsa da 600 metri (scuole elementari) e 1200 metri (scuole medie). Il trofeo è tornato dopo 4 anni di stop e si è disputato come IV memorial Andrea Milardi: la manifestazione di è svolta proprio nel giorno dell'anniversario della scomparsa del "papà" dell'atletica reatina, che primo fra tutti aveva voluto questo trofeo e lo aveva visto crescere negli anni.

Il regolamento

Alla fine della giornata sono stati premiati oltre 180 studenti, con il calcolo di tutti i piazzamenti che ha portato a stilare le varie classifiche per ciascuna categoria, assegnando al primo classificato 22 punti, 20 al secondo, 19 al terzo e così di seguito fino al 20° che ha ottenuto 2 punti e 1 punto a tutti gli altri qualificati. Per ciascuna categoria, poi, sono stati presi in considerazione i migliori sei piazzamenti. Per la classifica finale, per ciascuna categoria sono stati assegnati 6 punti alla scuola prima classificata, 4 alla seconda, 2 alla terza e 1 a tutte le altre figurate in classifica con almeno 4 atleti. La somma dei punteggi conseguiti nelle 6 categorie ha determinato la scuola campione.

I vincitori

Alla luce del regolamento nella classifica generale delle elementari ha vinto la Cirese con 25 punti (212 ragazzi iscritti), davanti alla Minervini 16 e Falcone Borsellino 15. Per quanto riguarda le medie ha vinto la Minervini con 31 punti (128 iscritti), seconda Sacchetti Sassetti 16 e terza dalla provincia con la Bassa Sabina 13 punti.

Per quanto riguarda le varie categoria, di seguito tutti i vincitori e i piazzamenti a podio:

Scuole medie

Classi prime (2011)

Ragazzi: 1) Ettore Sabuzi (Bassa Sabina), 2) Damiano Chini (Bassa Sabina), 3) Carlo Amadei (Poggio Moiano)

Ragazze: 1) Ginevra Feminella (Sisti), 2) Agnese Nerolese (Greccio), 3) Dora De Ambrosi (Sisti)

Classi seconde (2010)

Ragazzi: 1) Leonardo Falcetti (Contigliano), 2) Pietro Marinelli (Sisti), 3) Ennio Lopez (Sisti)

Ragazze: 1) Sara Chmielik (Sisti), 2) Benedetta Federici (Sisti), 3) Emma Fabrizi (Petrella)

Classi terze (2009)

Ragazzi: 1) Rocco Sabuzi (Bassa Sabina), 2) Gabriele De Silvestri (Sacchetti Sassetti), 3) Damiano Savi (Torri in Sabina),

Ragazze: 1) Roberta Cingolani (Pascoli), 2) Erika Antonetti (Contigliano), 3) Beatrice Mannarà (Merini),

Scuole elementari

Classi terze (2014)

Ragazzi: 1) Stefano Miluzzi (Falcone Borsellino), 2) Gabriele Rosati (Galilei), 3) Fabio Brunori (Falcone Borsellino)

Ragazze: 1) Noemi Carconi (Minervini), 2) Martina Angelucci (Cislaghi), 3) Sofia Fabri (L.Radice)

Classi quarte (2013)

Ragazzi: 1) Nicolò Ottavi (Cirese), 2) Daniele Ciogli (Cirese), 3) Riccardo Falcetti (Contigliano)

Ragazze: 1) Giulia Murer (Minervini), Violante Gastaldello (Minervini), 3) Cecilia Muratori (Maiorana)

Classi quinte (2012)

Ragazzi: 1) Riccardo Fazi (Cirese), 2) Riccardo Cicchetti (Cirese), 3) Matteo Tempesta (Minervini)

Ragazze: 1) Carlotta Pace (Santa Rufina), 2) Sofia De Massimi (Petrella), 3) Viola Moscogiuri (Cirese)