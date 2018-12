L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DE IL MESSAGGERO DI RIETI IN EDICOLA

OGGI, DOMENICA 23 DICEMBRE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Rischia di arenarsi ancor prima di partire l’operazione legata alla realizzazione della nuova scuola di Campoloniano. Struttura che, nelle intenzioni della giunta Cicchetti, dovrebbe essere finanziata con i fondi raccolti da una società con sede in Inghilterra. Tre milioni e mezzo di euro a fondo perduto che l’Arpa Foundation, con molta generosità e una buona dose di dubbi, investirebbe nella costruzione della scuola, scegliendo però i soggetti edificatori.Il tutto dovrebbere essere regolato da apposita e circostanziata convenzione tra Comune e San Giovanni Bosco. Ma sono propri i punti della convenzione e, in particolare, la scelta dell’amministrazione di chiedere un’apposita fideiussione nel caso la società inglese non portasse a termine la realizzazione della struttura a poter far saltare il tutto.