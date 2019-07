Ultimo aggiornamento: 12:38

RIETI - L'Atalanta fresca di qualificazione Champions, protagonista indiscussa dei premi Manlio Scopigno e Felice Pulici.La giuria composta da firme prestigiose del giornalismo italiano, come Gianni Mura, Ivan Zazzaroni, Roberto Beccantini, Xavier Iacobelli e tanti altri ancora hanno indicato Giampiero Gasperini come miglior allenatore della serie A 2018/2019, Antonio Percassi presidente dell'anno, Maurizio Costanzi e Massimo Brambilla rispettivamente miglior direttore sportivo e miglior allenatore del settore. E Riccardo Orsolini, del Bologna ma scuola Atalanta, si è aggiudicato il premio "Promessa mantenuta".Quattro riconoscimenti (più uno virtuale) che fanno della Dea la società dell'anno, che oltre ad aver centrato una storica qualificazione ai gironi di Champions League, è reduce dla finale di Coppa Italia persa all'Olimpico contro la Lazio (2-0) ed una serie di prestazioni esaltanti anche in Europa League dove il sogno di proseguire la fase finale è svanita ai rigori. Atalanta sì, ma anche Juventus, con il "marziano" Cristiano Ronaldo miglior giocatore della serie A e Fabio Paratici ("Manager of the Year") ancora una volta in cima alla lista dei direttori sportivi.Dalla A alla B, per incoronare Fabio Liverani miglior allenatore grazie alla promozione in A centrata alla guida del Lecce che proprio a Rieti (a Terminillo per essere precisi) ha costruito la "scalata" alla massima serie.Dal "Manlio Scopigno" al "Felice Pulici" alla sua prima edizione dalla scomparsa dell'ex portiere della Lazio scudettata '73/'74: Alessio Cragno del Cagliari per la A e Alberto Paleari del Cittadella per la B sono i migliori portieri della stagione' 18/'19.La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si svolgerà lunedì 9 settembre ad Amatrice alla presenza di tutti i premiati (tranne Ronaldo che sarà impegnato il giorno dopo con la nazionale portoghese in Lituania per le qualificazioni a Euro 2020, ndr) e la giuria, oltre alle autorità.