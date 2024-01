Le premiazioni dei presepi di Piani Poggio Fidoni durante l'Epifania. Ecco i riconoscimenti

RIETI - La cerimonia di premiazione dei Presepi esposti nella mostra "Presepi in Chiesa", ospitata presso la Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Piani Poggio Fidoni, si è svolta come ogni anno in occasione della Festa dell'Epifania.



La mostra, organizzata dall'Associazione giovanlie culturale "Ci vuole un senso" e giunta alla sua 16° edizione, celebra anche quest'anno una tradizione molto cara agli abitanti di Piani Poggio Fidoni.



Il paese giace infatti nella valle tra Rieti e Greccio, culla, nel 1223, della prima rappresentazione della Natività, per opera di San Francesco (nel 2023 si è celebrato l'ottavo centenario).



La cerimonia di premiazione ha avuto inizio ricordando con profondo affetto ed estrema riconoscenza i presepisti recentemente scomparsi: Paolo Grifoni detto Paolone, Domenico Mimmo Rotili, Fabio Faraglia, Gianfranco Maccari, Anna Maria Tocci.



È seguito il saluto dell'Assessore alle Frazioni Fabio Nobili per l'Amministrazione comunale di Rieti e del Parroco Don Denny Thakidiyil per la Chiesa di Rieti.



I premiati

- Premio Menzione speciale per la celebrazione della tradizione del Presepe a Greta ed Edoardo Benelli;

- Premio Menzione speciale per l'originalità a Valerio Brunelli;

- Premio Menzione speciale per partecipazione e creatività dei ragazzi ai Bambini e Ragazzi Catechismo Parrocchia Piani di Poggio Fidoni;

- Premio Menzione speciale per riutilizzo di materiali e la fantasia a Vincenzo Nobili;

- Premio Menzione speciale per originalità nell'utilizzo di tecniche e materiali a Iuno e Alessandro Feliciangeli;

- Premio Menzione speciale per la capacità artistica a Laura Potenzi;

- Premio Menzione speciale Miglior ambientazione scenica ad Andrea Leoncini;

- ⁠Premio Menzione speciale per miglior estetica del presepe alla Famiglia Rotili;

- Premio Menzione speciale per qualità e creatività artistica nella realizzazione del presepe a Maria Antonietta Contilli;

- Premio Menzione speciale Celebrazione 800 anni dal Primo Presepe a Rossano Pitoni;

- Premio Menzione speciale per innovazione della tecnica presepistica e Richiamo a San Francesco a Roberto Leoncini e Marisa Silvi;

- Premio Menzione speciale Miglior tecnica presepistica a Iuno Feliciangeli.



Alla premiazione ha seguito un toccante concerto in memoria delle coriste Maria Pia e Liliana, prematuramente scomparse.

Ad esibirsi sono stati il Gruppo Corale San Lorenzo Martire di Poggio San Lorenzo, il Coro Gregoriano Santa Prassede di Oliveto Sabino e il Coro Santa Maria delle Grazie di Piani Poggio Fidoni.