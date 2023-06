Il New Real Rieti premiato in Comune per la promozione in serie B. Foto

RIETI - Il New Real Rieti premiato in Comune per la promozione in serie B. Si è svolta oggi nella sala consiliare la cerimonia di premiazione per il New Real Rieti, che ha da pochi giorni è passato al livello nazionale.

La formazione del presidente Andrea Pitoni è stata omaggiata dal sindaco Daniele Sinibaldi e dall’assessore alle politiche sportive Chiara Mestichelli. Presente tutta la società, lo staff tecnico e la squadra, che ha ricevuto una medaglia e dei riconoscimenti dal sindaco.

La società stessa ha ricambiato donando una maglia.

L’assessore Mestichelli ha sottolineato come «la squadra ha messo grande impegno, incarnando i valori dello sport. Il calcio a cinque è una disciplina importante sulla quale investiremo».

L’omaggio è arrivato anche dal sindaco Daniele Sinibaldi: «Sono un appassionato di calcio a 5, quindi di parte, a Rieti ci sono stati anni d’oro di questa disciplina, un patrimonio che rischiava di andare perso e che invece avuto il merito di tenere vivo. Abbiamo già sollecitato la Provincia per sbloccare la situazione relativa al PalaMalfatti».

A parlare anche il presidente Andrea Pitoni: «Quando abbiamo iniziato questa avventura non ci aspettavamo di arrivare fino a qui, anche se era un obiettivo. Lo sport sa darti emozioni incredibili, difficili da gestire e da controllare».

Al termine degli interventi un riconoscimento per tutti coloro che hanno contribuito a rendere grande questa stagione.