Scopigno Cup, tante novità presentate ad Amatrice, premio al capocannoniere intitolato a Paolo Rossi. Foto

RIETI - Scopigno Cup nel segno di Paolo Rossi: la ventinovesima edizione del World Football Tournament Under 17 e dei Premi Scopigno e Felice Pulici 2020/21 sono stati presentati questo pomeriggio ad Amatrice presso l'Area del Gusto.

La prima novità riguarda proprio il torneo: il presidente Fabrizio Formichetti ha rivelato che il trofeo riservato al capocannoniere sarà infatti dedicato a Paolo Rossi: presente al telefono la consorte del compianto campione del mondo, Federica Cappelletti, che ha confermato: «Sono orgogliosa di aver avuto accanto una persona come Paolo, il cui affetto e stima vengono ogni giorno rinnovati da tutti i tifosi e gli amici. Ringrazio per questo riconoscimento di cui Paolo sarebbe stato veramente contento».

APPROFONDIMENTI CALCIO I protagonisti

Ma le novità non si fermano qui: rivalate anche le sedi dei premi Scopigno e Pulici. Il Premio Manlio Scopigno sarà infatti consegnato ad Amatrice presso il nuovo auditorium, mentre per il Premio Pulici, ancora Formichetti rivela: “di concerto con la famiglia ed il figlio Gabriele e grazie alla disponibilità del Presidente Coni Malagò, la premiazione si svolgerà nel salone d’onore del CONI a Roma”.

Altra novità di quest'anno riguarderà il settore dell'e-sport che sbarca per il primo anno nel torneo: le partite della Scopigno Cup saranno infatti giocate anche virtualmente sulla piattaforma Twitch grazie all’idea di Saverio Antonio Ferroni.

Federico Dionisi dell’Ascoli Calcio è stato premiato per il valore sportivo ed umano e per aver dato lustro alla città di Rieti: «sono sempre legatissimo al reatino e a questo territorio; ho un ricordo meraviglioso anche della mia partecipazione giovanile alla Scopigno Cup».

Paolo Tagliavento è stato premiato da Gabriele Pulici (vice presidente ASD Scopigno Cup) per la brillante carriera di arbitro internazionale e poi è intervenuto sui risultati ottenuti come vicepresidente della Ternana e per la promozione della squadra in serie B: «Stiamo lavorando minuziosamente per migliorare quanto di buono abbiamo già e provvedere a fare gli innesti necessari».

Intervenuto anche il vice sindaco di Amatrice Massimo Bufacchi che ha spiegato: «la Scopigno Cup ed i premi sono ormai diventati una tradizione nel nome di due persone che hanno portato tanto al calcio italiano come Scopigno e Pulici. Siamo contenti di ospitare anche quest’anno questa competizione». Presente anche Fabio Nobili per la Provincia di Rieti: «Siamo molto soddisfatti di sostenere questa iniziativa, un’ottima vetrina per il nostro territorio. Dobbiamo ripartire proprio da Amatrice e dalla ricostruzione».

La Scopigno Cup si svolgerà tra Amatrice e Rieti dal 31 agosto al 3 settembre prossimo ed è organizzata nell'ambito del progetto della Provincia di Rieti Pro Sport, iniziativa "Azione ProvincEgiovani ", UPI e Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù. A coordinare gli interventi oggi ad Amatrice, Stefano Raucci di Radio Radio e Stefano Agresti di Calciomercato.com.

«L'Asd Scopigno Cup -ha detto il Presidente Fabrizio Formichetti- ringrazia sentitamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù, l'Upi e la Provincia di Rieti ed il Presidente, e soprattutto gli sponsor, in particolar modo Crai e Crai Tirreno, Intesa Sanpaolo, Erg, Arexons ed il nuovo sponsor tecnico Umbro, il marchio più antico del mondo del calcio, fondato in Inghilterra nel 1924, ed i media partners quali Rai Sport, Radio Radio, Gazzetta Dello Sport, Tuttosport, Corriere Dello Sport che rappresentano il motore e che anche in questa edizione hanno deciso di sostenere e legare i loro nomi ai nostri progetti unici che includono in sé sport-cultura-turismo e soprattutto solidarietà».

«Con il sostegno alla 29° edizione della Scopigno Cup – ha sottolineato Luca Balzarotti Direttore Area Retail Rieti di Intesa Sanpaolo - il nostro Gruppo intende rinnovare il proprio impegno a favore del mondo dello sport e delle giovani generazioni e manifestare ancora una volta la sua vicinanza ai territori in cui opera, specie in un momento così importante come quello della ripartenza a seguito dell’emergenza sanitaria. Un sostegno che non è mai venuto a mancare grazie a importanti iniziative per contrastare la diffusione del virus e per supportare le famiglie e le imprese e che oggi testimonia un ritorno all’ottimismo e all’energia, elementi ben rappresentati dai valori condivisi dello sport e dai giovani stessi, che rappresentano il futuro per questo territorio e per l’intero Paese».

«Per Crai Tirreno è un onore essere di nuovo sponsor di un evento così importante e significativo per quello che rappresenta. La Scopigno Cup non è solo un torneo di calcio, ma una celebrazione dello sport e dei valori di lealtà, solidarietà e rispetto per il prossimo - commenta Giorgio Annis, Amministratore Delegato Crai Tirreno- Il nostro gruppo da sempre è pronto a scendere in campo in maniera attiva per il territorio in cui opera, per la cultura, il sociale e per lo sport, perché lo sport è vita, salute e socialità. Siamo molto felici di vedere che tanti campioni e professionisti affermati dello sport abbiano deciso di venire ad Amatrice per essere presenti alla premiazione, sottolineando ancora di più l’importanza che eventi come La Scopigno Cup e il Premio Manlio Scopigno e Felice Pulici hanno per la rinascita sociale e culturale dei territori colpiti dal sisma del Centro Italia».

“Lo Scopigno Cup è una pagina sportiva, ma soprattutto sociale – ha affermato Luigi Boccia, Teamwear and Sponsorship Manager Umbro- un progetto che ci ha fortemente convinti e che sosteniamo con orgoglio. Un evento ideale per annunciare l'ambizioso progetto di Umbro, il marchio più antico del mondo del calcio, di rientrare nel professionismo anche in Italia”.

Ultimo aggiornamento: 20:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA