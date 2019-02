RIETI - Incidente stradale lungo la via Licinese nel territorio del Comune di Poggio Moiano. Due autovetture si sono scontrate e la Fiat Panda a bordo della quale viaggiava un uomo si è capovolta.



Tre le persone rimaste lievemente ferite. Gli occupanti sono comunque riusciti da soli a portarsi all'esterno fuori dall'abitacolo capovolto e dall'altra autovettura rimasta sulla sede stradale.



L'impatto è avvenuto in un tratto curvilineo della Licinese in modo latero-frontale presumibilmente a causa dell'asfalto reso viscido dell'umidità. Sul posto l'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco. © RIPRODUZIONE RISERVATA