RIETI - Bilancio in pareggio. Anzi, con segno positivo, seppur non di grande entità. Il consiglio di amministrazione della Sabina universitas ha approvato, nei giorni scorsi, la bozza del rendiconto consuntivo 2019. A quanto apprende Il Messaggero, l’utile sarebbe di oltre 80mila euro.Un risultato in controtendenza rispetto a quello fatto registrare negli anni precedenti. Non solo. Fatto rilevante è che la bozza approvata sarebbe anche in linea con il budget previsto per l’anno accademico in corso, ovvero di circa un milione e cinquantamila euro.Un utile di bilancio raggiunto anche grazie al fatto di essere riusciti a rinegoziare il costo dei tre corsi (medicina, ingegneria in lingua inglese e scienza della montagna) con la Tuscia e l’Università La Sapienza di Roma (per quest’ultima manca solo il passaggio formale in cda), che invece dei 140mila ora costano 40mila euro l’uno.