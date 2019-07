Ultimo aggiornamento: 12:11

RIETI - Comparse per un giorno. Al teatro Flavio Vespasiano tra stole di seta e camicie inamidate, tra perle e strass, trucco, parrucco e costumi, anche un nutrito gruppo del Rotary Club Rieti impegnati sul set dell’ultimo film di Gabriele Muccino “I migliori anni”.Il regista de “L’ultimo bacio” ha scelto Rieti e il suo teatro Flavio Vespasiano per girare alcune scene, che hanno visto protagonisti gli attori Kim Rossi Stuart e Micaela Ramazzotti.Per girare le scene sono state necessarie quasi dodici ore di preparazione, che hanno visto impegnate una cinquantina di comparse. Importante la partecipazione del Rotary Club Rieti: c'è il presidente Mario Pizzoli che guiderà le attività del Club per i prossimi dodici mesi e il suo predecessore Francesco Maria Palomba, l'assessore alla cultura del Comune di Rieti Gianfranco Formichetti e Daniele Mitolo direttore della Sabina Universitas, il gastroenterologo Sandro Boschetto, l'ex sindaco di Rivodutri Barbara Pelagotti e Antonello Castellani, ex presidente di Confcommercio.Tutti insieme per vivere una giornata che a lungo resterà nella memoria.«Siamo una quindicina tra soci e mogli - spiega il presidente Pizzoli - Destineremo il ricavato della diaria ad un Service sul territorio o al Rotary Foundation per l'eradicazione della polio a livello mondiale. Un modo simpatico per fare servizio divertendosi».Tra i progetti papabili nel territorio reatino c'è il restauro del sentiero che porta al sacro speco a Fonte Colombo, il restauro del monumento in piazza San Rufo e quello della fontana di piazza Oberdan.