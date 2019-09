Muccino, Mannoia, Giorgia uniti contro gli haters che insultano Emma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ora non avrai tempo di parlare di Salvini». «Ben ti sta, così impari a criticarlo». «Spero tu muoia». Tre twitter che testimoniano come neanche la malattia fermi gli haters che, da quandoha annunciato di doversi fermare per motivi di salute, proseguono ad insultarla pesantemente, nonostante i numerosissimi attestati di solidarietà e vicinanza da parte dei suoi fan e di tantissimi personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo e della politica.Tanti i personaggi noti che difendono Emma, daal leader del neo partito Italia Vivache ieri su facebook ha scritto: «Gli haters che stanno attaccando Emma Marrone si devono soltanto vergognare. Emma è una grande artista. E per la sua battaglia personale merita solo affetto e sostegno, non la cattiveria di chi odia». Le ultime a sostenere Emma sono stateche, sotto al post della collega che scrive: «Io aspetto solo che Emma risolva i suoi problemi di salute e torni sui palchi a cantare, sorridere e a farlo con la libertà che ha sempre avuto. Gli odiatori...che si fottano! Forza amica mia!», commenta con un secco «Ben detto».