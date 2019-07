Ultimo aggiornamento: 11:58

RIETI - Per i cinquanta figuranti scelti per il film di Gabriele Muccino, è stata una giornata indimenticabile, quella sul set del film “I migliori anni”.Le riprese, iniziate lo scorso 3 giugno a Roma, hanno visto al centro anche il teatro Flavio Vespasiano, protagonista di alcune scene del film che uscirà nelle sale italiane il 13 febbraio 2020. In città anche gli attori Kim Rossi Stuart e Micaela Ramazzotti. Il regista torna dietro la macchina da presa dopo il grande successo di “A Casa Tutti Bene” (oltre 1.4 milioni di spettatori, con un incasso di 9.18 milioni di euro).Tra i protagonisti del film anche Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Nicoletta Romanoff ed Emma Marrone. La colonna sonora è affidata a Nicola Piovani. Sceneggiato da Gabriele Muccino insieme a Paolo Costella “I Migliori Anni” è una produzione Lotus Production, una società di Leone Film Group con Rai Cinema in associazione con 3 Marys Entertainment. Prodotto da Marco Belardi sarà distribuito da 01 Distribution.