Scrivo la mia storia. Cos'è il potere delle donne? Eccolo, visto, vissuto e raccontato da Paola Cortellesi e Laura Muccino

Giovedì 30 Settembre 2021, 13:08

Donne e potere. Donne che scrivono la propria storia. Donne invisibili che acquistano visibilità grazie al cinema, come ci racconta l’attrice Paola Cortellesi, in un intenso colloquio con Maria Latella su MoltoDonna, inserto allegato ai quotidiani del Gruppo Caltagirone: Il Messaggero, Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. Donne con il potere di decidere, come Laura Muccino, casting director cui fa capo la scelta di molti nomi celebri protagonisti del cinema italiano: da Romanzo Criminale a Gomorra, da Suburra a L'amica geniale. Alessandra Camilletti ne parla con Alvaro Moretti, vicedirettore del Messaggero, che ha intervistato proprio Laura Muccino.