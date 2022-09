“World CleanUp day”, ripuliti Colle San Mauro e Sant'Antonio al Monte

RIETI - Quintali di vetro, plastica, alluminio e rifiuti indifferenziati recuperati tra le boscaglie tra Colle San Mauro e San Antonio al Monte. E’ il risultato della prima azione contro l’inquinamento che si è svolta “nei luoghi di Strampelli”, promossa Nome Officina Politica, dai Volontari per forza, e da singoli cittadini che hanno aderito al primo “World CleanUp day” tenutosi a Rieti.

Due squadre di volontari hanno dedicato alcune ore della propria mattinata di Sabato 17 Settembre a bonificare da degrado ed inquinamento a due passi dal centro cittadino.

Situazioni anche irrecuperabili, come nel caso di San Antonio a Monte, dove, a fianco dei quintali di vetro, materiale “eterno” sepolto nel terriccio e fogliame, l’abbandono di plastiche in avanzato stato di degradazione, ha portato alla trasformazione del rifiuto in microplastica che si diffonderà irrimediabilmente nell’ambiente.

Oppure situazioni ripetitive, come a Colle San Mauro, dove l’impegno periodico di volontari per la pulizia del parco pubblico di San Mauro viene vergognosamente vanificato da incivili che continuano a gettare rifiuti da uno dei luoghi più suggestivi e panoramici presso il convento, presso cui potrebbe essere utile la installazione di cartellonistica e, nel caso, foto-trappole.

Prossimo appuntamento, sabato 24 settembre.