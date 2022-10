Nuovo consiglio e nuove nomine per l'associazione Nome Officina Politica

RIETI - Si è svolto il Congresso annuale dell'Associazione Nome Officina Politica, in cui è stato votato il nuovo consiglio e sono stati nominati il nuovo segretario e tesoriere. L'assemblea ha deliberato l'ampliamento del Consiglio a 7 elementi: Daniele Rinaldi, Marco Giordani, Marco Orlandi, Rossella Gigli, Lodovica Rando, Claudio Spadoni e Fabrizio Forlani. Il Consiglio ha quindi deliberato la nomina a Segretaria di Rossella Gigli, quella di Tesoriere a Fabrizio Forlani.

«Ringrazio di cuore i soci di Nome Officina Politica per la fiducia che hanno voluto accordarmi - ha dichiarato Rossella Gigli - Proseguiremo l'azione dell'associazione nello spirito che abbiamo voluto sintetizzare con il nostro slogan 'per una città a energia civica'. In un momento di grave difficoltà come l'attuale, in cui vengono a mancare non solo le fonti energetiche primarie, ma anche il combustibile stesso che alimenta una vita dignitosa e cioè il reddito, l'adeguata formazione, la partecipazione, la difesa dei più deboli, noi riteniamo che l'unica e inesauribile risorsa a disposizione della città e della comunità sia la volontà dei cittadini stessi. Da qui possiamo e dobbiamo ripartire per risollevarci, tutti insieme. Forniremo per primi il buon esempio e daremo il via a iniziative cui tutti sono invitati a partecipare e a dare il proprio personale contributo».

Rossella Gigli subentra a Daniele Rinaldi, che rilancia: «Nome, nel solco dell'attività svolta in 5 anni di attività a Rieti, intende proseguire nello stimolo al dibattito e nell'azione politica, attraverso la volontà di incidere nella società cittadina ed all'interno del Consiglio Comunale. L'approccio pragmatico, propositivo e trasparente che ha rappresentato il "nostro" metodo, si arricchisce nel nuovo Consiglio di stimoli che intendiamo portare a frutto nel quadro di una proposta autenticamente civica da condividere nella Città».