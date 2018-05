di Giulia Moroni

RIETI - Iniziato da Roma in casa dell’Asd Egan Volley il rush finale per la seconda divisione maschile della Volley Academy tornata da casa della capolista con una sonora sconfitta per 3-0 (25-15,25-17, 25-21).



La ventesima giornata del girone B non porta fortuna a i rosso-blù che si arrestano a 24 punti nella classifica generale in sesta posizione, aspettando di incontrare per chiudere la stagione la terza e seconda della classe. Orfani dei titolari Andrea Di Vincenzo e Mattia Macilenti, Giovannelli schiera in campo Di Carlo in regia, Agabiti e Balbi al centro, De Luca e Poles laterali, l’opposto Chiarini Petrelli e il libero Iannello. Partenza in salita per l’Academy che viene messa a dura prova in ricezione dai padroni di casa: dentro Coletti per De Luca ma L’Egan più incisiva e concreta senza fatica riesce a chiudere i primi due parziali. La reazione arriva nel terzo set dove l’Academy tenta in recupero fino al 20 pari ma i romani continuano ad imporsi segnando i punti decisivi e non danno scapo a Rieti che cede sul finale.



«Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile – commenta a fine gara il libero Michelangelo Iannello – Mancano solo due giornate alla fine della stagione; speriamo di onorare fino alla fine il campionato, cercando continuità nel gioco e negli allenamenti»



L’ultima trasferta per l’Academy è prevista per venerdì 4 maggio alle ore 20.45 ospite in casa del Volley Team Monterotondo Under, terzo del girone con i play – off già in tasca.



CLASSIFICA

Asd Egan Volley 46

Green Volley A 42

Volley Team Monterotondo Under 41

Castel Madama Andrea Doria Adc 35

Asd Tibur Volley 32

Asd Volley Academy Rieti, Onorigraf Palombara 24

Asd Pol.Borghesiana 23

Ascor Volley 18

Astrolabio 2000 12

Pol. Roma 7 Volley A D A Under 3

Mercoled├Č 2 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:09



© RIPRODUZIONE RISERVATA