La Ternana Futsal travolta per 5 - 0 in trasferta dal Cesena. Il tecnico Pellegrini: "Mi assumo le responsabilità della sconfitta".

«Sono amareggiatissimo perché non abbiamo interpretato nel modo giusto la gara. E forse non abbiamo capito completamente che stiamo disputando un campionato di serie B. E per sperare in qualcosa di buono dobbiamo giocare sempre al massimo delle nostre possibilità. Io però sono l’allenatore e come tale mi devo assumere le responsabilità di questa brutta sconfitta perché evidentemente non sono riuscito a trasmettere ai ragazzi quelle che erano le mie idee su questo confronto perso in malo modo. Fortunatamente martedì si torna in campo a Fano e speriamo di riscattare questa brutta pagina del nostro campionato”. In queste parole del tecnico Federico Pellegrini raccolte a botta calda al termine della partita, è riassunta tutta l’amarezza dello staff rossoverde per la brutta figura che la Ternana Futsal ha rimediato sul campo del Cesena dove è uscita sconfitta con un perentorio 5 -0 senza essere mai in partita, in una gara valida per la tredicesima giornata del campionato di serie B di calcio a 5. Il Cesena è stato la sola squadra in campo sin dai primi minuti quando i bianconeri hanno da subito messo le cose in chiaro con la rete al 4′ di Ansaloni, segnata al termine di una bellissima azione in contropiede. Al 14′ era lo stesso Ansaloni a indossare i panni dell’uomo assist con una palla servita per Bianco che di prima intenzione con un destro rasoterra infilava Fagotti per il 2 -0. Il tecnico rossoverde Pellegrini dalla panchina intuiva la giornata no dei suoi ragazzi e chiamava un time out nel corso del quale la sua voce risuonava per tutto il Palazzetto nel tentativo, inutile, di suscitare una reazione emotiva nelle fila della Ternana. Nella ripresa lo spartito non cambiava, con il Cesena che dominava la scena chiudendo la pratica con altre tre reti: al 4′ con Pulini, al 10’ con Paciarioni ed al 20’ con Venturini. Inutile il tentativo della Ternana, dal 5′ del secondo tempo, fino al 12′, di giocare con il portiere di movimento nel tentativo di riequilibrare il risultato.

FUTSAL CESENA: Montalti, Zandoli, Pulini, Bianco, Venturini, Buda, Gardelli, Ansaloni, Pritoni, Badahi, Pieri, Paciaroni. All.: Matteucci. FUTSAL TERNANA: Fagotti, Almadori, Bucci, Capotosti, Costantini, De Michelis, Gabbrielli, Giardini, Kurokawa, Matticari, Paolucci, Tirana Kim. All.: Pellegrini. ARBITRI: Acella di Macerata, Sorci di Pesaro, Ghetti di Bologna. RETI: 4′ pt Ansaloni, 14′ pt Bianco, 4′ st Pulini, 10′ st Paciaroni,

© RIPRODUZIONE RISERVATA