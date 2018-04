di Giulia Moroni

RIETI - Vittoria sul velluto per la seconda divisione della Volley Academy Rieti che in casa batte agevolmente 3-0 (25-20, 25-15, 25-20) la Polisportiva Roma 7 Volley A D A under, già retrocessa con soli tre punti all’attivo dopo la diciannovesima giornata del girone B.



Giovannelli scende in campo con Stefano Di Carlo in regia, Balbi e Agabiti centrali, l’opposto Chiarini Petrelli, Di Vincenzo e Poles laterali e il libero Iannello. Sempre avanti Rieti non ha avuto difficoltà nel chiudere agevolmente il match davanti ad una formazione giovane con buoni elementi, ma l’esperienza dell’Academy non ha deluso le aspettative che hanno portato alla conquista dei tre punti. La squadra reatina, ormai salva, in sesta posizione a 24 lunghezze non ha più nulla da chiedere dopo aver perso punti importanti per l’ultimo posto utile per l’accesso hai play-off che avrebbero consentito al sestetto rossoblù di entrare da neo promosso nella categoria nelle zone alte della classifica. A tre giornate dalla fine mister Giovannelli darà ancora più spazio ai giovani, come già dimostrato con De Luca sempre pronto appena chiamato in causa.



Impegnativo il rush finale che aspetta all’Academy che nelle ultime tre gare restanti dovrà scontrasi contro tutte e tre le formazioni prime del girone a partire dalla capolista Egan Volley domenica 29 aprile alle ore 20 a Roma per poi incontrare il Volley Team Monterotondo per chiudere in casa con il Green Volley.



CLASSIFICA

Asd Egan Volley 43

Green Volley A 39

Volley Team Monterotondo Under 38

Castel Madama Andrea Doria Adc 35

Asd Tibur Volley 29

Asd Volley Academy Rieti, Onorigraf Palombara 24

Asd Pol.Borghesiana 21

Ascor Volley 18

Astrolabio 2000 11

Pol. Roma 7 Volley A D A Under 3

