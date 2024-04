Fc Rieti torna a sorridere. Foto. Ferazzoli: «È stata la vittoria del gruppo, bravi tutti»

RIETI - Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Il Rieti di Fabrizio Ferazzoli stavolta non sbaglia e allo Scopigno annineta una generosa Vjs Velletri che, sotto di due gol in avvio, la riapre con un rigore e resta in partita fino al 90' quando i cambi di Ferazzoli, unitamente alle giocate dei singoli, sparigliano il campo e consegnano agli amarantoceleste una fuga solitaria a +3 sul Monterotondo.

«È stata una vittoria cercata, voluta e meritata - commenta Fabrizio Ferazzoli al termine del match - perché nonostante dei buoni momenti della Vjs Velletri, la squadra è stata sempre in partita, anche quando la stanchezza poteva farla da padrona. Indistintamente debbo fare i complimenti a tutti i ragazzi, anche chi non ha giocato, perché avevano e avevamo voglia di rifarci dopo il pari di mercoledì a Colonna. Mancano ancora diverse partite, ma aver rimesso nuovamente luce tra noi e il Monterotondo è importante: al Settebagni ci pensiamo da domani, oggi godiamoci questo successo».