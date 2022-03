RIETI - Per i lavori di rifacimento della segnaletica stradale, la Polizia Locale del Comune di Rieti comunica le seguenti modifiche alla viabilità:

Dalle ore 7 di lunedì 21 marzo e fino al termine dei lavori, divieto di sosta con rimozione in via Molino della Salce – tratto da Via L. Di Benedetto a via L. Mattei – e in via dei Flavi – tratto da Via Molino della Salce a Piazza Marconi.

Dalle ore 7 di martedì 22 marzo e fino al termine dei lavori divieto di sosta con rimozione in Viale Canali