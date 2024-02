Modifiche alla viabilità per lo svolgimento del Carnevale di Rieti, corso mascherato e sfilata dei carri allegorici

RIETI - Vista la richiesta del legale rappresentante della Proloco di Rieti, il dirigente del VII Settore, Polizia Locale del Comune di Rieti ordina:

L’istituzione del divieto di sosta con rimozione dalle ore 10 alle ore 19 del giorno 11 febbraio 2024 nelle seguenti vie e piazze:

Via Fundania, compresa l’area di sosta del Centro Commerciale “Perseo”, via dei Flavi - tratto da via Fundania a Piazza Marconi compresa, via Cintia - tratto da piazza Marconi a via Sanizi, via dei Pini, via dei lauri - tratto da via dei Pini a via Borsellino -tratto da via dei Lauri a via delle Orchidee, via delle Orchidee - tratto da piazza Bachelet a viale Matteucci, viale Matteucci (lato pasticceria Fiori) - tratto da via delle Orchidee a via Tancia, via Raccuini - tratto da via Sacchetti Sassetti a via salaria;

L’istituzione del divieto di sosta con rimozione dalle ore 7 alle ore 24 del giorno 11 febbraio 2024 su Piazza della Repubblica;

L’istituzione del divieto di sosta con rimozione dalle ore 10 alle ore 16 del giorno 11 febbraio 2024 su largo santa Barbara (lato sinistro direzione via San Pietro Martire);

Chiusura al traffico veicolare dalle ore 10 alle ore 16 del giorno 11 febbraio 2024 di via Fundania

Chiusura al traffico veicolare dalle ore 7 alle ore 24 del giorno 11 febbraio 2024 di via di Porta Romana e di piazza della Repubblica

Chiusura temporanea al traffico veicolare delle vie interessate dalla manifestazione durante il passaggio del corso mascherato, al fine di garantire lo svolgimento della sfilata in sicurezza.