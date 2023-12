Superbonus, lavori e detrazioni: cosa cambia nel 2024. Tutte le novità

Introdotto nel 2020 dal governo Conte, il Superbonus è una misura di incentivazione consistente in una serie di agevolazioni, detrazioni e rimborsi per interventi di natura edilizia, con l'obiettivo non solo di migliorare costruzioni e infrastrutture, ma anche di risollevare il settore edile dalla crisi causata dalla pandemia di Covid-19. Nel corso degli anni, però, la misura è risultata distorsiva e inflazionistica. Per questo motivo, il governo ha deciso di fare alcune modifiche per il 2024.

Superbonus, l'ultima trattativa: stop del Mef a una ulteriore finestra in Manovra. Tajani: «C’è il Milleproroghe»