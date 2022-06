Infiorate di Sant’Antonio: ecco le modifiche al traffico per il 2 e 3 luglio

RIETI - Al fine di consentire la realizzazione delle infiorate in onore di Sant’Antonio, la Polizia Locale del Comune di Rieti comunica le seguenti variazioni al traffico:



Chiusura al traffico di via Borgo Sant’Antonio dalle ore 12 del 2 luglio alle ore 23 del 3 luglio



Chiusura al traffico di Piazza Cavour – tratto adiacente la chiesa di S. Michele Arcangelo – dalle ore 21 del 2 luglio alle ore 23 del 3 luglio.



Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione in via Porta Romana per il giorno 3 luglio dalle ore 00 fino al passaggio della Processione.