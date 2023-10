Rieti, alberi e rami abbattuti per il forte vento in Sabina

RIETI - Il vento forte ha fatto danni in Sabina con rami spezzati che hanno invaso in molti casi le carreggiate delle strade e in alcuni casi alberi abbattuti o pericolanti.

Diverse le chiamate ai vigili del fuoco per segnalare situazioni d’emergenza. Le situazioni più critiche a Poggio Mirteto sulla Provinciale Stazione con un albero abbattuto nei pressi della scuola delle Torrette in località Misericordia con la pianta che occupava quasi entrambe le corsie di marcia dove per passare si circola a senso unico alternato e poi a Forano. In quest’ultimo paese in via delle Pozzolane viene segnalata una grossa quercia abbattuta (in foto) che ostruisce l’intera carreggiata. Vigili del fuoco in azione e squadre di Protezione civile in allerta che raccomandano la massima prudenza per le vetture incircolazione proprio per la presenza di rami sulla carreggiata o, come nei casi citati, con piante abbattute.