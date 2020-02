Ultimo aggiornamento: 07:56

RIETI - È ancora emergenza vento in città ma sopattutto nel territorio provinciale. Oltre venti nella nottata gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per la rimozione di rami pericolanti, piante abbattute o ostacoli finiti in strada e a rischio per il traffico. Per lo più piante non in perfette condizioni fitosanitarie indebolite e poi abbattute dal forte vento. Interventi a Poggio Catino, Magliano Sabina, Montopoli, Fara in Sabina e Selci. A Castelnuovo di Farfa un palo dell'alta tensione si è pericolosamente incrinato trascinando i cavi elettrici su un'auto in sosta. Interventi anche nel Cicolano a Fiumata e Petrella Salto. Analoghe operazioni anche a Cittaducale, Frasso Sabino, Scandriglia, Poggio Moiano e Torricella. A Rieti in via Foresta e in via Torretta il vento ha abbattuto rami e piante creando ostacoli per la viabilità. Numerosi ancora gli interventi in coda da effettuare per una situazione che almeno dalle prime ore del mattino sembrerebbe normalizzarsi.