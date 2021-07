Domenica 1 Agosto 2021, 00:10

RIETI - L’estate è al suo giro di boa e l’obiettivo della riapertura della strada panoramica Vallonina tra Leonessa e Terminillo sembra allontanarsi sempre più. Così, mentre la Provincia di Rieti ha confermato di avere in pancia due milioni e mezzo di euro stanziati dal commissario alla Ricostruzione per la messa in sicurezza di Iaccio Crudele (fra i punti più critici rilevati da Astral lungo la panoramica), ma la cui progettazione è ancora “in corso” e chissà per quanto ancora ci resterà, nel frattempo a Leonessa tornano a volare scintille tra il sindaco Gianluca Gizzi e la minoranza di “Uniti per Leonessa”.



L’ultimo scontro è quello dell’11 luglio, quando il gruppo civico ha inscenato un sit-in di protesta contro la chiusura della panoramica, contestando a Gizzi la sua assenza e annunciando un consiglio straordinario, fissato per il 4 agosto, «allo scadere dei tempi amministrativi utili», lamentano i consiglieri Vito Paciucci, Damiano Brunella e Daniele Climinti. Così, in attesa della fatidica assise comunale, la minoranza ha intanto abbandonato quella andata in scena venerdì, «perché non ci è stata data la possibilità di discutere della situazione che riguarda la strada panoramica. Avremmo potuto parlarne, inserendo un punto all’ordine del giorno, ma il sindaco non ha accolto la nostra richiesta. E’ evidente che la questione sia stata relegata nell’angolo dei “tempi tecnici” e che non si ravvisi in questa maggioranza la necessità di affrontare il problema con urgenza».