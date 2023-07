Tutto pronto per la riapertura della Vallonina

Sabato 8 Luglio 2023, 15:46







RIETI - Sabato 15 luglio alle 11, verrà riaperta ufficialmente la strada Panoramica Sp10 che collega Leonessa e Terminillo. «In molti aspettavamo questo giorno importante, la Sp10 è la strada più bella dell’appennino centrale, un gioiello naturalistico che attira tutto l'anno moltissimi turisti. - dichiara in una nota il vicepresidente della Provincia di Rieti con delega ai lavori pubblici e al sisma, Vito Paciucci - Finalmente, Leonessa e Terminillo tornano ad essere collegate direttamente grazie all'efficace collaborazione tra Regione Lazio e Provincia di Rieti. Un grazie particolare, all’Assessore della Regione Lazio Manuela Rinaldi per aver dato risposte importanti dal primo giorno e al Presidente della Provincia di Rieti Roberta Cuneo. Una battaglia personale importante, che ho deciso di festeggiare con i cittadini e i turisti. Appuntamento alle ore 11.30 a Sella di Leonessa per brindare alla riapertura e all’ottimo lavoro di squadra».