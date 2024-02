Lo stadio riapre: Fc Rieti-Sanpolese il match inaugurale. Ingresso gratuito per gli studendi di elementari e medie

RIETI - Da oggi, 20 febbraio, lo stadio "Manlio Scopigno" torna a disposizione degli eventi sportivi (e non solo) della città. Lo scorso 6 febbraio, dopo il sopralluogo dei tecnici comunali e della ditta incaricata al ripristino del manto erboso, stabilirono la data di riapertura dell'impianto sportivo, che domenica 25 febbraio ospiterà il primo incontro post-lavori, Rieti-Sanpolese di Promozione.

Per l'occasione, la società reatina ha deciso di istituire la "Baby Giornata Amarantoceleste", un'iniziativa "che coinvolge le scuole elementari e medie della città e della provincia" si legge nella nota diramata dal club "che , garantirà l’ingresso gratuito sugli spalti dello studente e dell’accompagnatore che esibiranno il tagliando speciale, in distribuzione già da oggi (e fino a venerdì) in tutte le sedi scolastiche cittadine visitate dai nostri tesserati, tra cui giocatori, dirigenti e allenatori.

Per tutto coloro che non avessero ricevuto in tempo il tagliando, potranno richiederlo direttamente domenica all’ingresso dello stadio al personale preposto. A tutti i partecipanti, inoltre, verrà consegnato un gadget griffato Fc Rieti per ‘colorare’ di amaranto e di celeste gli spalti del ‘Manlio Scopigno’".