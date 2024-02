Lo stadio riaprirà il 20 febbraio: lo ha deciso il Comune di Rieti

RIETI - Lo stadio "Manlio Scopigno" riaprirà ufficialmente dal 20 febbraio. È questa la decisione presa questa mattina dai tecnici comunali, gli ingegneri Stefano Berton e Paride Ricciardi che, nel sopralluogo effettuato insieme alla ditta esecutrice dei lavori Traini Ecoservices, hanno convenuto nel concedere ancora qualche giorno al manto erboso per far attecchire le radici dell'erba nuova.

Al Fc Rieti sono state poi date le indicazioni necessarie su come effettuare la manutenzione ordinaria per far sì che lo 'Scopigno' possa sopportare 'l'urto' delle gare ufficiali rimaste da giocare da qui alla fine della stagione sia per il campionato di Eccellenza, che per quello di Promozione, mentre la Traini Ecoservices si occuperà delle manutenzioni extra con cadenza mensile per rigenerare la superficie di gioco anche in base alle condizioni climatiche.



Di conseguenza, la prima gara che verrà disputata allo 'Scopigno' sarà Rieti-Sanpolese di Promozione, mentre la settimana successiva (3 marzo) toccherà all'Amatrice Rieti rimettere piede allo stadio in occasione della sfida con la FC Viterbo.