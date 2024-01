Stadio, il Comune replica all'Amatrice Rieti: «Il 6 febbraio sopralluogo, se ok si riapre». Esordio il 18 con la Maccarese?

RIETI - Alla nota dell'Amatrice Rieti, che rivendicava l'immediata riapertura dello stadio “Manlio Scopigno”, è arrivata puntuale la replica del Comune di Rieti che risponde:

«Gli assessori allo Sport Chiara Mestichelli e quello alla Manutenzione Fabio Nobili, comunicano che martedì 6 febbraio è previsto un sopralluogo dei tecnici comunali, alla presenza della ditta che ha ultimato i lavori, presso lo Stadio Manlio Scopigno. In quella sede verrà richiesta e sottoscritta la certificazione che l’intervento è stato svolto a regola d’arte, della corretta posa in opera e la presenza di eventuali prescrizioni al fine di garantire la possibilità di disputare le 16 gare rimanenti.

Se il collaudo avrà esito positivo sarà possibile disputare la partita in calendario già nel fine settimana successivo».

Calendario alla mano, laddove il collaudo dovesse risultare positivo, la prima gara ufficiale che “inaugurerà” il nuovo manto erboso dello 'Scopigno' sarà Amatrice Rieti-W3 Maccarese in programma il prossimo 18 febbraio, valevole per l'ottava giornata del girone di ritorno del campionato regionale di Eccellenza. Nell'immediato invece, il club amarantoceleste dovrà giocare la sfida di domenica prossima contro il Valmontone 1921 ancora al Green Park La Foresta e ancora in regime di porte chiuse.