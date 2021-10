Suoni d’organo nella valle di Francesco col grande maestro francese Frédéric Deschamps

Venerdì 22 Ottobre 2021, 08:56

RIETI - Torna a Rieti il celebre organista francese Frédéric Deschamps. Sarà lui il protagonista di Suoni d’organo nella valle di Francesco, due concerti “su misura” di due diversi strumenti tra i tanti del ricco patrimonio organario del reatino: il “Pinchi-Skarbl” dell’ex Chiesa di San Giorgio, lo “Spada” della chiesa di San Michele Arcangelo di Greccio.

La rassegna, organizzata dalla Fondazione Varrone, prenderà il via mercoledì 27 ottobre a San Giorgio: il repertorio scelto dal maestro Deschamps spazia da Pachelbel a Bach, da Haendel a Vivaldi (per partecipare prenotarsi qui). Giovedì 28 ottobre sarà la volta di Greccio, per un concerto con musiche di Frescobaldi e Monteverdi, Sweelinck, e Byrd (per partecipare prenotarsi qui).



I concerti iniziano alle 18,30; l’ingresso è gratuito ma è necessaria la prenotazione, sulla piattaforma eventbrite.

Frédéric Deschamps, 36 anni, dopo gli studi al Conservatorio ha legato la prima parte della sua precoce carriera al celebre organista Francis Chaplet, concertista internazionale e grande specialista di musica barocca europea. Anche lui si è specializzato sul repertorio dal XVI al XVIII secolo per poi ampliarlo fino a ricomprendere più di cinque secoli di musica, arrivando ad autori contemporanei. Al suo attivo ha oltre 200 recital eseguiti in tutto il mondo e dodici dischi, che esaltano diversi strumenti e repertori. Apprezzatissimo anche il suo talento di improvvisatore. Indimenticabili i suoi ultimi due concerti a Rieti, nel dicembre 2019: a San Domenico strappò alla folla applausi a scena aperta, a San Giorgio si divertì a duettare col pubblico anche col pianoforte.