Valle del Peschiera non fa sconti: Setteville ko 0-2, doppietta di Colangeli. Pezzotti: «Ringrazio i miei ragazzi per la serietà»

RIETI - Il Valle del Peschiera non fa sconti a nessuno: Setteville Caserosse ko 0-2. Ottavo risultato utile consecutivo, quinto posto saldo a 48 punti. Per i rossoblù mancano tre gare al termine di un campionato che l’ha vista come una delle protagoniste più importanti per i risultati raggiunti.

La gara

Assente Monaco squalificato, in panchina sei under su nove giocatori a disposizione di mister Pezzotti.

Entra meglio il Setteville con dei buoni fraseggi nei primi 15 minuti. Il Valle del Peschiera ne esce senza preoccupazioni e per più di due volte ha la possibilità di passare in vantaggio. Ousmane colpisce la traversa.

Nella ripresa la condizione atletica della Valle del Peschiera esce fuori come sta uscendo nelle ultime partite dei reatini. Nel giro di 15’ Colangeli si rende protagonista di una doppietta che vale il successo dei rossoblù. Il primo gol arriva da un traversone di un terzino che di assist se ne intende: al 12’ Cenfi vede Colangeli in area che arriva prima di tutti per il gol dell'uno a zero.

Al 27’è sempre Colangeli, il più lesto in area di rigore: una punizione sulla trequarti arriva dentro l'area di rigore. Di testa il numero 10 dei reatini sigla la sua doppietta personale e il suo undicesimo gol stagionale.

Le parole del tecnico Lorenzo Pezzotti

«Come detto alla vigilia non possiamo fare sconti a nessuno. Abbiamo deciso di prendere il campionato in modo serio dall'inizio alla fine. I ragazzi si stanno impegnando tantissimo e sono molto felice dei giovani che sono entrati nel secondo tempo. Ringrazio la serietà dei miei ragazzi. Per quanto riguarda la condizione atletica mi reputo fortunato ad avere uno staff di primo ordine con Gianni Bianchetti che ha migliorato tantissimo i nostri portieri e il professor Luca di Santo, i ragazzi stanno benissimo atleticamente e gli infortuni si sono ridotti al minimo durante tutta la stagione».