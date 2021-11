Vaccinazioni, bene l’Open day a Contigliano: raggiunte le 150 somministrazioni. Domani si replica ad Amatrice

RIETI - Campagna vaccinale antiCovid-19. La Asl di Rieti ha superato le 205.000 somministrazioni (205.301) eseguite sul territorio della provincia di Rieti. Terze dosi a 12.000 somministrazioni (soltanto nella giornata di ieri, 27 novembre 2021, eseguite 593 terze dosi).

Buona l’adesione questa mattina a Contigliano per l’Open Day Asl Rieti terze dosi e antinfluenzale, anche in co-somministrazione con il vaccino antiCovid-19: in quattro ore somministrate 150 dosi di vaccino.

Domani, lunedì 29 novembre 2021, si replica ad Amatrice, dalle ore 9 alle ore 16 presso il PASS, area Don Minozzi, con prenotazione sul posto; vaccinazione con vaccino Moderna. Un plauso va ancora una volta rivolto a tutto il personale aziendale coinvolto, per il lavoro che sta svolgendo.

L’Azienda ricorda a tutti i cittadini che per evitare assembramenti dallo scorso 25 novembre 2021 presso i centri vaccinali aziendali si accede esclusivamente su prenotazione.