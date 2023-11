La Riserva dei laghi Lungo e Ripasottile su Rai Uno a “Uno Mattina” racconta la pesca no kill

RIETI - Domani, giovedì 16 novembre, alle 9.20 Massimiliano Ossini, conduttore della trasmissione “Uno Mattina”, racconterà la pesca no kill alla Riserva dei laghi Lungo e Ripasottile. Il servizio a cura della giornalista Maria Elena Fabi, è stato registrato al centro visite del lago di Ripasottile in occasione dell’evento “Ecosistema fluviale e pesca sportiva no kill – canale di Santa Susanna” presenziato dal Commissario Straordinario Guido Zappavigna.

Giunto alla sua terza edizione, ha visto la partecipazione di Club di Pescatori a mosca del centro Italia e dei Sindaci dei Comuni della Riserva insieme per la valorizzazione e promozione del territorio, includendo la progettualità della pesca no kill quale contributo per la conoscenza del patrimonio ittico.

La giornalista attraverso l’esperienza e la passione di Mauro Pitorri, Presidente del Fly Club Rieti, racconterà l’importanza della pesca con la tecnica del catch & release quale pesca compatibile e rispettosa dell’ambiente.